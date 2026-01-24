Пять продуктов, которые освежают дыхание

Стоматолог-хирург, ортопед, главный врач клиники Dr.Minko Dental Clinic Вячеслав Минко назвал пять категорий продуктов, которые помогут избавиться от неприятного запаха изо рта. Своими рекомендациями он поделился с «Лентой.ру».

© Lenta.ru

Желающим освежить дыхание людям Минко предложил включить в рацион богатые клетчаткой овощи, например, брокколи, морковь, авокадо, артишок, кабачок. Присутствующие в них пищевые волокна нормализуют работу желудочно-кишечного тракта и поспособствуют правильному процессу пищеварения, объяснил он. Отдельно врач обратил внимание на яблоки, которые не только содержат много клетчатки, но и очищают зубы от налета и освежают дыхание.

Также, по словам стоматолога, стоит включить в рацион травы и зеленый салат. Укроп, фенхель, петрушка, базилик, мята, тархун, розмарин, мелисса, кинза, помимо витаминов, содержат эфирные масла, которые благотворно влияют на состояние полости рта, обладают освежающим эффектом и на какое-то время избавят от неприятного запаха изо рта.

Положительно влияет на состояние полости рта и ЖКТ и натуральный йогурт без добавок, продолжил Минко.

«Йогурт хорош сам по себе, как в качестве завтрака или десерта (с ягодами, орехами, семенами чиа), так и в качестве салатной заправки. Если добавить в йогурт порезанную зелень, то запаху изо рта можно "нанести двойной удар"», — рассказал специалист.

И наконец, для свежести дыхания полезны цитрусовые и сок из них, добавил он.

Ранее стоматолог Софина Ахмед рассказала, почему может появляться неприятный запах изо рта по утрам. Во время сна выработка слюны уменьшается, из-за чего бактерии во рту активно размножаются, объяснила она.