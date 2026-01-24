Топ-5 продуктов, чтобы стать умнее

Невролог назвал топ-5 продуктов для улучшения работы мозга
Они улучшают питание нейронов. Среди продуктов, наиболее полезных для работы мозга, выделяются грецкие орехи, жирная рыба, яйца, ягоды и тёмный шоколад. Об этом в беседе с «РИА Новости» рассказал врач-невролог Владимир Мартынов.
По его словам, эти продукты улучшают микроциркуляцию крови и питание нейронов, что положительно сказывается на когнитивных функциях. Особое внимание специалист уделил грецким орехам, которые содержат омега-3 жирные кислоты, магний и антиоксиданты.
«Мозгу нужны жирная рыба, яйца, ягоды и тёмный шоколад — всё, что улучшает микроциркуляцию и питание нейронов», — подчеркнул невролог.