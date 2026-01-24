Топ-5 продуктов, чтобы стать умнее

Они улучшают питание нейронов. Среди продуктов, наиболее полезных для работы мозга, выделяются грецкие орехи, жирная рыба, яйца, ягоды и тёмный шоколад. Об этом в беседе с «РИА Новости» рассказал врач-невролог Владимир Мартынов.

По его словам, эти продукты улучшают микроциркуляцию крови и питание нейронов, что положительно сказывается на когнитивных функциях. Особое внимание специалист уделил грецким орехам, которые содержат омега-3 жирные кислоты, магний и антиоксиданты.