Стоматолог объяснил, почему нельзя прогревать зуб

Прогревание больного зуба может усилить воспаление и привести к распространению инфекции. Об этом LIFE.ru рассказала стоматолог-терапевт Зарина Тотаева.

По ее словам, тепло создает благоприятные условия для размножения бактерий и усиливает кровообращение в зоне воспаления. В результате отек увеличивается, боль становится сильнее, а инфекция может затронуть соседние ткани.

«Нагревание не лечит зубную боль, а только усугубляет воспалительный процесс», — отметила Тотаева.

Стоматолог пояснила, что чаще всего зубная боль связана с пульпитом или периодонтитом. В таких случаях самолечение опасно — при первых симптомах необходимо обратиться к специалисту, чтобы установить причину боли и начать правильное лечение.

