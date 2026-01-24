Невролог назвал неочевидную причину сильной головной боли

Сильная головная боль не всегда связана с сосудами или повышенным давлением и может возникать из-за мышечного перенапряжения. Об этом «Известиям» рассказал врач-невролог и реабилитолог Никита Шерстобитов.

По его словам, в ряде случаев боль носит мышечно-тонический характер и связана с хроническим напряжением мягких тканей. Такое состояние часто развивается у людей с сидячей работой, высоким уровнем стресса и привычкой долго находиться в одном положении, а обезболивающие препараты в этих ситуациях дают лишь кратковременный эффект.

«Очень часто источник боли — не в самой голове, а в шее, плечах и верхнем грудном отделе. Перенапряжение шейно-воротниковой зоны, ключичных и грудных мышц, а также потеря эластичности фасций могут буквально тянуть голову, вызывая сильную, изматывающую боль», — рассказал Шерстобитов.

Врач отметил, что в таких случаях эффективны немедикаментозные методы коррекции, включая работу с мышцами и фасциями, а при регулярных головных болях необходимо обращаться за медицинской помощью и проходить обследование.