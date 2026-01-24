Обморожение: кто в группе риска и как его избежать

На территории России установились устойчиво отрицательные температуры, из-за чего возникает риск обморожения. О том, как этого избежать, Роспотребнадзор рассказал в своем Telegram-канале.

"Обморожение - это травма, возникающая из-за воздействия низких температур. Наиболее уязвимыми частями тела являются нос, уши, щеки, подбородок, а также пальцы рук и ног. Обморожение может вызвать временные нарушения кровообращения, потерю чувствительности и в тяжелых случаях - необратимые последствия", - пояснили в ведомстве.

В группе риска находятся дети, пожилые люди, люди в легкой, тесной или влажной одежде, те, кто долго находится в неподвижном состоянии, перенесшие обморожение ранее, а также люди с хроническими заболеваниями сосудов, курящие и злоупотребляющие алкоголем.

К основным симптомам обморожения относятся онемение, покалывание и покраснение кожи, предупредили эксперты.

При обморожении важно своевременно оказать первую помощь. Для начала нужно согреть пораженные участки в теплой (но не горячей) воде в течение 20-30 минут. Если же доступа к воде нет, следует использовать тепло собственного тела (например, можно согреть руки под мышками).

"Если кожа становится белой, твердой или покрывается волдырями - срочно к врачу! Не растирайте обмороженные участки снегом или не массируйте их!" - говорится в сообщении.

При обморожении запрещено использовать электрические грелки, нагревательные приборы и открытый огонь.

Что касается переохлаждения, то о нем свидетельствуют снижение температуры тела, дрожь, спутанность сознания, сонливость и усталость. В этих случаях необходимо немедленно доставить пострадавшего в теплое помещение и снять с него влажную одежду, а затем согреть при помощи сухого тепла и дать теплое сладкое питье (не алкоголь).

В качестве профилактики обморожений Роспотребнадзор рекомендовал носить теплую одежду в несколько слоев.