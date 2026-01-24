Врач предупредил о риске повышенного давления на фоне морозов

Из-за холода происходит сужение сосудов, может потребоваться увеличение доз принимаемых лекарств.

Менять схему лечения самостоятельно нельзя, необходимо обратиться к специалисту. Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» рассказал терапевт, кардиолог, кандидат медицинских наук Ярослав Ашихмин.

«Проблемой является ещё повышение давления у некоторых людей на фоне морозной погоды. Сосуды суживаются, могут требоваться большие дозы лекарств. У некоторых моих пациентов прямо есть зимняя и летняя схемы приёма препаратов. Летом может быть жарко, сосуды расширяются, препаратов, соответственно, может быть меньше. Самому не надо это менять, потому что люди отменяют какие-то лекарства, меняют, и последствия могут наступить серьёзные через уже две-три недели. Не понимают, с чем это связано».

Ранее в Депздраве Москвы развеяли миф о гибели всех патогенов в условиях мороза. Холод действительно снижает выживаемость части болезнетворных микроорганизмов, однако на вирусы оказывает слабое влияние. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, главный врач городской поликлиники №220 Андрей Тяжельников.