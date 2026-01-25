Когда нужно немедленно выбросить зубную щетку

Стоматолог «Скандинавского центра здоровья» Екатерина Цыбина объяснила, когда зубную щетку надо менять сразу, а не ждать три месяца. Ситуации, требующие немедленной замены этого предмета гигиены, она назвала в разговоре с «Лентой.ру».

Цыбина рассказала, что щетку нужно заменить сразу, если она упала на загрязненную поверхность, если ей пользовался другой человек или если она сильно износилась. Кроме того, она призвала выбросить щетку, если она постоянно хранилась во влажном закрытом футляре.

Также, по ее словам, нужно менять щетку после ОРВИ, гриппа, ангины или коронавируса. Стоматолог объяснила, что во время болезни вирусы и бактерии попадают на щетину вместе со слюной и мягким налетом и могут сохраняться на ее поверхности несколько дней.

«При тяжелом течении болезни и повторяющихся ангинах или гриппе замена щетки на новую после начала лечения или выздоровления становится простой дополнительной мерой поддержки терапии», — отметила врач.

