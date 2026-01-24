Эксперт дал простые советы, как наладить отношения с едой

Психолог Амира Гарапшина рассказала, как наладить отношения с едой. В первую очередь она посоветовала провести честный разговор с собой и снять все запреты. Важно услышать потребности своего тела.

«Жёсткие ограничения усиливают риск срывов и формируют навязчивые мысли о «запрещённой» еде. Принцип 80/20 позволяет сохранить баланс между полезной пищей и любимыми продуктами без чувства вины. Сознательное разрешение себе ранее запрещённой еды и её медленное, осознанное употребление снижает эмоциональное напряжение и тягу к перееданию», — сказала эксперт.

Психолог порекомендовала менять негативные пищевые установки, попробовать осознанное питание и найти альтернативы заеданию эмоций. Важно создать поддерживающую среду и не бояться обращаться за профессиональной помощью.