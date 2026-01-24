Доктор рассказал о новых трендах здорового питания

Причины набора веса, даже когда человек мало ест и последние тренды правильного питания, рассказала врач-эндокринолог, старший научный сотрудник НИИ терапии и профилактической медицины филиала ФИЦ «Институт цитологии и генетики СО РАН» Алла Овсянникова.

© VN.ru

Одна из основных причин для большинства людей, страдающих ожирением, по мнению специалистов, является отсутствие дефицита калорий, то есть люди тратят энергии меньше, чем потребляют с пищей.

«Действительно бывает, что люди едят мало, но в большей степени высококалорийную пищу и не обращают на это внимания. Например, человек говорит, что ест на ужин только салат, но не уточняет, что салат заправлен майонезом. В этом случай майонез изменяет баланс БЖУ в худшую сторону, увеличивая количество жиров на прием пищи» - поясняет врач-эндокринолог Алла Овсянникова.

Важно не только количество еды, но и сочетание компонентов, отмечает врач-эндокринолог. По её мнению салат из зелени и свежих овощей, заправленный майонезом, нельзя назвать здоровой пищей.

Специалисты отмечают, что во многих случаях набор веса, так же обусловлен психологическим фактором, когда человек внушает себе и окружающим, что потребляет малое количество еды, а при наблюдении за рационом становится понятно, что в рационе преобладает высококалорийная пища, хотя порции небольшими по объему и граммам.

Еще одним фактором образования лишнего веса, по мнению специалистов, являются частые перекусы. Как показали исследования, как правило у людей страдающих избыточным весом, большое количество перекусов в течении дня. И сами люди не верно понимают состав и предназначение перекуса.

«Считается, что перекус орехами безвреден, так как в них полезные жиры, но те же 100 граммов грецких орехов содержат более 600 килокалорий, то есть треть от нормы калоража среднего человека. В итоге вес растет. По последним парадигмам питания рекомендованы полноценные завтрак, обед и ужин, перекусы исключены» - поясняет Алла Овсянникова.

Стоит отметить, что только 5 % людей с избыточным весом действительно не могут похудеть из-за нарушений гормональной системы и других эндокринных причин. В первую очередь из-за проблем со щитовидной железой и ее сниженной функции, то есть гипотериоза, при котором железа вырабатывает недостаточное количество гормонов, что приводит к замедлению обмена веществ и всех процессов в организме в целом.

Так же среди факторов повышения веса, врач-эдокринолог называет диабет 2-го типа, в частности его основной фактор развития — инсулинорезистентность. Человек с нормальным весом ест много углеводной пищи, в числе которой фастфуд, сладкое и другие мучные продукты, а также фрукты. Из-за поступления в организм большого количество углеводов начинает снижаться действие инсулина и формируется низкая восприимчивость клеток к нему, благодаря чему начинает расти вес.

Таким образом, эндокринные причины имеют место быть, но они проявляются крайне редко. В большинстве случаев проблема лишнего веса кроется исключительно в ежедневном рационе и уровне физической активности, уверенна врач и учёный Алла Овсянникова.