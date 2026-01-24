Врач назвал три видимых признака, указывающих на высокий уровень холестерина

Выявить повышенный уровень холестерина в крови можно по внешним признакам. Об этом рассказал терапевт и эндоскопист сети клиник «Семейная» Нино Джавахия.

Первый и наиболее заметный симптом — появление ксантом. Это желтоватые бляшки на коже, которые чаще всего возникают на веках, лице или теле. Они представляют собой подкожные скопления жиров и образуются из-за нарушений липидного обмена.

Второй признак — роговичная дуга: светлое или желтовато-белое кольцо по краю роговицы глаза. Оно формируется из-за отложения холестерина и жиров. По словам врача, эта особенность не влияет на зрение, но может быть маркером повышенного уровня липидов в крови.

Третий признак — избыточная масса тела. Джавахия поясняет, что у людей с лишним весом в рационе часто присутствует большое количество калорийной пищи, богатой трансжирами, что способствует росту уровня «плохого» холестерина.