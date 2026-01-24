Как частое употребление фастфуда влияет на риск заболеть ОРВИ

Употребление большого количества фастфуда повышает риск возникновения острых респираторных и других заболеваний, а также способствует развитию хронических заболеваний и влияет на работу мозга. Об этом ТАСС сообщила кандидат медицинских наук, врач-диетолог, терапевт, научный сотрудник лаборатории иммунологии ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи Татьяна Солнцева.

"Для того, чтобы обеспечить оптимальное функционирование иммунной системы, нам необходимы полноценные белки, содержащие все незаменимые аминокислоты, витамины, минеральные вещества, многие из которых являются кофакторами ферментов, участвующих в синтезе иммунных клеток. Поэтому, если существует дефицит витаминов, минеральных веществ, то наша иммунная система не будет функционировать нормально, и, соответственно, будет повышаться риск развития острых респираторных заболеваний, а также многих других, в том числе и хронических заболеваний", - сказала Солнцева.

По ее словам, фастфуд при частом употреблении также оказывает негативное влияние на микробиоту кишечника, нарушает баланс полезных и патогенных бактерий в кишечнике.

"Это может привести к развитию хронических заболеваний. Потому что микробиота кишечника оказывает влияние на многие процессы в нашем организме и в том числе на процессы регуляции и метаболизма центральной нервной системы, включая деятельность мозга", - сказала Солнцева.

Она объяснила, что в целом то, что мы едим, оказывает влияние на микробиоту. Она требует поступления пищевых волокон, витаминов, минеральных веществ и антиоксидантов, которые являются пребиотиками, то есть питанием для полезных микроорганизмов. Когда микробиота в нормальном состоянии, то бактерии продуцируют ряд важных веществ, так называемых медиаторов, которые влияют на работу мозга.