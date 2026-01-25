Можно «отравить» организм: чем попкорн полезен и опасен для здоровья

Поход в кинотеатр некоторым трудно представить себе без попкорна. В сети спорят, полезен ли он для здоровья или, наоборот, вреден. «Вечерняя Москва» выяснила это у специалистов.

Представьте себе обычные кукурузные зерна, которые вы насыпаете на сковородку. Это — цельнозерновой продукт, и у него, по словам нутрициолога Тани Нат, есть реальные преимущества:

— Во-первых, это помощник для пищеварения. В таком попкорне много клетчатки, которая поддерживает работу кишечника. Она же помогает выводить из организма излишки «плохого» холестерина. Еще одно интересное полезное свойство попкорна — предотвращение старения. Свободные радикалы наносят большой ущерб организму: появляются морщины, пигментные пятна, мышечная слабость.... В качественном попкорне содержатся мощные антиоксиданты, которые борются со свободными радикалами.

Однако чаще на рынке можно найти «неправильную» версию продукта. Именно ее продают в кинотеатрах и магазинах. Польза перечеркивается добавками.

— В таком попкорне много соли, — уточняет Таня Нат. — Можно «отравить» организм натрием — это прямой путь к развитию хронического высокого кровяного давления. Часто производители используют дешевое пальмовое масло и другие низкокачественные жиры, которые повышают уровень холестерина и вредят сосудам. Общее содержание жира в упаковке попкорна для микроволновой печи составляет около четверти от общей массы продукта. В карамельных и сырных вариантах — огромное количество сахара и усилителей вкуса.

Собеседница поделилась несколькими советами:

— В магазине ищите обычные сухие зерна для попкорна. Готовьте их сами. Можно использовать немного хорошего масла (оливкового, кокосового). Добавляйте сушеные травы, паприку, куркуму, немного тертого пармезана.

Татьяна Попова, нутрициолог:

— Около трех чашек попкорна — это примерно 24-30 граммов. В таком количестве продукта 90-100 килокалорий, 1-2 грамма жира, 3 грамма белка, 18 грамм углеводов и 3-4 грамма клетчатки. 100 грамм воздушного попкорна — это около 387 килокалорий, 78 грамм углеводов, 12-13 граммов белка, 4-5 грамм жира, 15 граммов клетчатки. Большее количество калорий появляется, когда попкорн заправлен маслом, топингами или карамелью.

А можно на нем худеть?

Некоторые любители попкорна советуют его как диетический продукт. Мол, можно питаться только им — и будет вам счастье. Килограммы уйдут, талия и пресс выйдут на свет и покажут себя во всей красе. Эксперты отвечают: похудеть в принципе можно на чем угодно, если соблюдать дефицит калорий. Скажем, есть одно мороженое или торты тоже можно. Вопрос в том, сколько за это придется заплатить вашему организму. И что потом надо будет лечить. Ведь такие диеты сильно подрывают здоровье.

Достойные альтернативы

По словам нутрициолога, фитнес-тренера Яны Степановой, раз в неделю попкорн может быть нормальным перекусом, если это простой вариант без сладких глазурей, а порция — контролируемая. Проблема не в кукурузе, а в добавках и объеме: попкорн незаметно съедается под фильм. Получаются лишние 300–600 килокалорий за вечер. Чем попкорн можно заменить?

Запеченный нут с корицей, какао, ванилином и сахаром;

Амарант: семена лопают на горячей сухой сковороде под крышкой, затем смешивают с орехами. Можно есть как самостоятельную закуску;

Овощные палочки (морковь, огурец) + хумус;

Яблоко/ягоды + горсть орехов;

Если хочется именно попкорн, лучше домашний, с минимальным количеством масла, без добавок.

Еще одна «популярная опасность» — напиток бабл-ти. У 26-летней жительницы Тайваня отказали почки из-за него и недосыпа. Полгода она игнорировала тревожный симптом в виде постоянного отека и была уверена, что все дело в недостатке сна. Стресс девушка компенсировала, выпивая по два стакана бабл-ти ежедневно. «Вечерняя Москва» узнала у врача-диетолога, кандидата медицинских наук Дарьи Русаковой, действительно ли сладкие напитки могут «убить» почки и какие еще факторы негативно влияют на их работу.