Врач предупредил о мучительных последствиях «бессонницы выходного дня»

Врач-сомнолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Максим Новиков рассказал, чем опасна так называемая бессонница выходного дня. О мучительных последствиях этого состояния он поговорил с «Лентой.ру».

Новиков объяснил, что бессонницей выходного дня врачи называют нарушение засыпания или поддержания сна, возникающее преимущественно в нерабочие дни. Часто она связана с резким изменением режима сна и бодрствования, когда в будни человек придерживается жесткого графика, а в выходные ложится позже и спит дольше. Эта привычка, по словам сомнолога, нарушает циркадные ритмы и приводит к трудностям с засыпанием в субботу или воскресенье вечером.

«Хроническое отсутствие качественного сна в выходные ведет к когнитивному снижению, ухудшению настроения, росту риска метаболических нарушений и болезней сердца и сосудов. Особенно уязвимы люди с предрасположенностью к аффективным расстройствам: у них нарушения сна могут запускать депрессивные или тревожные эпизоды», — предупредил специалист.

Он добавил, что клинически бессонница выходного дня проявляется трудностями засыпания, частыми пробуждениями, ранними подъемами, утренней усталостью, раздражительностью и тревожностью. Несмотря на удлинение времени в постели, субъективное ощущение отдыха отсутствует.

Ранее сомнолог Линдси Браунинг рассказала, как бороться с частыми ночными пробуждениями. Она посоветовала не лежать в постели, если не удается снова заснуть в течение более 20 минут.