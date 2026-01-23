Названа одна из важнейших привычек для поддержания здоровья психики

Регулярный режим сна является одной из важнейших привычек для поддержания здоровья психики, заявил врач Хоакин Диес. Его слова приводит издание Infobae.

По словам Диеса, если человек не засыпает и не просыпается в одно и то же время, то у него повышается риск развития тревожности и депрессии. Среди других негативных последствий нерегулярного режима сна на психику он выделил раздражительность, трудности с концентрацией внимания, запоминанием и обучением.

Рассказал врач о последствиях этой привычки и для физического здоровья. Так, он утверждает, что при несоблюдении режима сна стоит опасаться повышенной восприимчивости организма к различным инфекциям из-за снижения иммунитета, ожирения, сахарного диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, эта привычка приводит к дневной усталости даже после длительного ночного отдыха.

Ранее гастроэнтеролог Ольга Чистик рассказала, как правильно питаться для крепкого сна. Так, она призвала вечером включить в рацион запеканку и рыбу.