Специалисты назвали самые популярные «сытые» диеты

Традиционное правило «не есть после шести» давно подвергается сомнению в профессиональных кругах.

Современные диетологи предлагают альтернативные подходы к питанию, позволяющие не отказывать себе в вечернем приёме пищи и худеть.

В частности, специалисты разработали несколько эффективных методик, позволяющих худеть без вечерних мучений голода. Главный принцип таких диет заключается не в запрете на еду после определенного времени, а в грамотном перераспределении калорий в течение дня, передаёт издание NEWS.

Механизм действия подобных систем питания основан на создании общего дефицита калорий при смещении основного приёма пищи на вечер. При этом завтрак и обед должны быть максимально лёгкими, что позволяет сохранить общую калорийность рациона на уровне, необходимом для снижения веса.

Популярные методики включают в себя диету «Ужин минус», где основной упор делается на сокращение углеводов в течение дня с их последующим употреблением вечером. Существует также диета, при которой утром принимается лёгкая пища, днём – небольшой перекус, а вечером – полноценный приём пищи.

Правильный выбор продуктов играет ключевую роль в успехе таких диет. На ужин рекомендуется употреблять нежирные белковые продукты: куриную грудку, рыбу, морепродукты. Обязательны некрахмалистые овощи и зелень, обеспечивающие организм клетчаткой и витаминами.

Важные ограничения касаются людей с определёнными заболеваниями. Такой режим питания не рекомендуется при гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, проблемах с поджелудочной железой и нарушениях сна. Кроме того, существует риск переедания вечером.

По мнению специалистов, время приёма пищи не так важно, как общий баланс калорий и питательных веществ. Главное – найти комфортный режим питания, который позволит соблюдать дефицит калорий без стресса для организма. При этом ужин должен быть не позднее чем за 2-3 часа до сна, а пища – легкоусвояемой.

Важно помнить, что успех любой диеты с вечерним приёмом пищи зависит от индивидуального подхода, контроля калорийности и внимательного отношения к сигналам собственного организма.