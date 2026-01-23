Женщина сбросила 56 килограммов благодаря простому правилу

Lenta.ru

Жительница Великобритании похудела на 56 килограммов за полтора года благодаря дефициту калорий. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

28-летняя Дейзи Дженсон с детства была полной. В 2023 году ее вес достиг 137 килограммов. В тот период она почти каждый день питалась фастфудом и тайком съедала несколько пачек печенья и чипсов в неделю. Переломным моментом стал отпуск, который британка хотела провести на Тенерифе. В самолете она обнаружила, что с трудом может застегнуть ремень безопасности.

После отпуска Дженсон решила сбросить вес. Она следовала простому правилу: чтобы похудеть, нужно потреблять меньше калорий, чем сжигает организм. Первые пять недель Дженсон ограничивалась тем, что четыре раза в день ела батончики, каши и смузи, содержащие все необходимые питательные вещества. Этот рацион был на 800 килокалорий в сутки. Затем она добавила к ним низкокалорийный ужин и начала заниматься с персональным тренером.

В среднем женщина теряла около шести килограммов в месяц. Сейчас она весит 81 килограмм и носит одежду на шесть размеров меньше прежнего. В ноябре 2025 года Дженсон получила награду «Трансформация года» от организаторов программы похудения, которой она следовала.

