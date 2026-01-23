Названы лучшие напитки, согревающие на морозе

В холодное время года особенно важно поддерживать комфортную температуру тела.

Врач-гастроэнтеролог Красногорской больницы Минздрава Московской области Елена Пехтина в интервью NEWS.ru рассказала, какие напитки помогут согреться без вреда для здоровья.

«Оптимальный выбор для согревания в мороз – тёплые безалкогольные напитки: чай, травяные настои, какао или просто горячая вода», – подчеркнула специалист.

Такие напитки, добавила она, действуют мягко, постепенно повышая внутреннюю температуру тела и не создавая излишней нагрузки на сосудистую систему.

По словам врача, регулярное употребление теплой жидкости в сочетании с правильной одеждой помогает эффективно противостоять холоду.

Что касается кофе, то его употребление допустимо, отметила она, но в разумных пределах.

«Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями следует быть осторожными из-за его стимулирующего эффекта», — предупреждает доктор.

Таким образом, для комфортного самочувствия в мороз лучше всего выбирать традиционные теплые напитки, которые не только согреют, но и помогут сохранить здоровье.