«Организм начинает расплачиваться». Названа новая угроза для здоровья

По оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), почти треть взрослых людей не достигают рекомендованных уровней физической активности — это примерно 1,8 миллиарда человек в мире, заявил фитнес-тренер и хореограф LDFA Сергей Побегалов. Как гиподинамия стала новой угрозой здоровью, он рассказал в беседе с «Лентой.ру».

«Гиподинамия уже давно не про отсутствие спорта. Это системная угроза: когда организм получает недостаточно движения, страдают сосуды, метаболизм, иммунитет. Рано или поздно организм начинает расплачиваться — высоким давлением и уровнем сахара в крови, воспалениями, повышенным риском сердечных и онкологических заболеваний», — предупредил Побегалов.

Также, по его словам, врачи уже давно рассматривают невыраженный, но систематический недостаток движения как один из ключевых факторов роста хронических заболеваний — от ишемической болезни сердца и диабета второго типа до некоторых видов рака и деменции.

Побегалов подчеркнул: одного похода в спортзал в неделю недостаточно, чтобы считаться активным человеком. Движение необходимо сделать частью повседневности. В этом, по словам фитнес-эксперта, помогут прогулки, активная работа по дому, езда на велосипеде, перерывы на разминку во время сидячей работы.

Ранее ассистент кафедры топографической анатомии и оперативной хирургии ИАМ Пироговского университета Алексей Решетун рассказал о главных провокаторах проблем со здоровьем в XXI веке. По его словам, факторами повышенного риска являются обилие сахара в питании, электронные сигареты и гиподинамия.