Как помочь организму при перепадах температур

Приближающиеся выходные станут самыми холодными за всю зиму, а к середине следующей недели в Москве ожидается резкое потепление до нуля градусов. В связи с этим врач-кардиолог Ольга Савонина рассказала, о чем необходимо помнить в период резких перепадов температур.

Резкие перепады температур, как и магнитные бури, влияют на пожилых людей, пациентов с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также женщин в периоде менопаузы, поскольку у них нарушаются процессы терморегуляции.

Попадающие в данные категории могут замечать у себя повышенное давление, гипертонический кризис, сердечную боль (загрудинную боль), приступы стенокардии и головную боль.

Кроме того, во время резких перепадов температур увеличивается вязкость крови, что замедляет ее движение. Из-за этого снижается количество кислорода в эритроцитах, а они в свою очередь отдают меньше кислорода органам и тканям. В результате человек может начать испытывать кислородное голодание.

Однако в разговоре с MK.RU врач дала несколько рекомендаций, соблюдение которых поможет облегчить состояние и предотвратить негативные последствия изменения температур.

Во-первых, не стоит перегружать организм физической работой в дни резкой смены погоды.

Во-вторых, необходимо употреблять больше обычной воды, а вот спиртные напитки и кофе лучше исключить.

В-третьих, следует ограничить количество соли, потому что она "тянет воду", а это может провоцировать повышение артериального давления и гипертонический криз.

В-четвертых, если давление повысилось - принимайте соответствующие препараты, а если понизилось - общетонизирующие и общеукрепляющие средства (женьшень, лимонник, чай). В период резких перепадов температур особенно важно контролировать свое давление.

И пятая рекомендация - полноценный сон не менее 8 часов. Врач отметила, что если у вас бывает бессонница, то рекомендуется ложиться спать до 23:00, так как начиная с этого времени и до 1:00 ночи вырабатывается мелатонин, что повышает шансы заснуть быстрее.

