С чего нужно начинать завтрак после 40 лет

Любой завтрак человека после 40 лет должен начинаться с половины или целого стакана горячей воды.

«Температура воды примерно 30-60 градусов. Её нужно пить маленькими глотками и достаточно быстро. Это помогает запустить желудочно-кишечный тракт и спровоцировать нужный нам отток желчи. После этого даже у тех, кто страдает отсутствием аппетита по утрам, постепенно появляется аппетит», - сообщила нутрициолог Екатерина Мальцева.

Завтрак должен приходиться на время с 7:00 до 9:00 утра или в течение часа после пробуждения.

«Это важно, т. к. в этот период времени кортизол находится на пике, а хорошо сбалансированный завтрак приводит гормональную систему в равновесие и улучшает метаболизм. Завтрак для людей от 40 лет обязательно должен быть белково-жировым. Это значит, что он должен содержать продукты животного происхождения. К ним мы относим, например, яйца. Но не ограничиваемся куриными. Существуют также перепелиные, цесариные и утиные. Берите те, которые есть у вас в доступе. Также к белковым продуктам мы относим птицу. Помимо курицы и индейки, это может быть утка, гусь или перепел», - отметила нутрициолог.

Кофе с блинчиками – плохой выбор на завтрак

«Наконец, к белку относим рыбу и печень трески, а также все виды красного мяса, которые вам нравятся. Это не значит, что на завтрак нужно есть свиную рульку. Вы выбираете тот животный белок, который вам нравится, и не следуете никаким правилам того, что завтрак должен состоять из блинчиков и кофе. Это, кстати, наоборот будет достаточно плохо. Обращаю ваше внимание: молочные продукты и растительный белок не относятся к сытному белку, который подходит для завтрака. Однако вы можете включать эти продукты в небольшом количестве в утренний прием пищи», - сообщила также Екатерина Мальцева.

Полезные жиры, которые должны быть в завтраке: сливочное масло, топленое масло гхи, сало, отметила она.