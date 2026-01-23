Гастроэнтеролог раскрыла пользу самой бюджетной крупы для здоровья

Это незаслуженно недооценённый продукт. Гастроэнтеролог Светлана Черепицына советует обратить внимание на скромную, но мощную по своим свойствам перловку. Эта доступная крупа может стать незаменимым помощником для поддержания здоровья, особенно после 50 лет, когда метаболизм замедляется и организму требуется осознанная поддержка.

«Перловка в этом смысле — недооценённый чемпион», — утверждает врач.

Главное её преимущество для зрелого возраста — рекордное количество клетчатки (более 10 г на 100 г сухой крупы), что в 3-4 раза больше, чем в гречке. Такая клетчатка мягко стимулирует работу кишечника, помогает выводить токсины и служит пищей для полезной микрофлоры.

Кроме того, перловка лидирует среди круп по содержанию селена — важного антиоксиданта, а также фосфора. Она богата железом и витаминами группы B, необходимыми для поддержания гемоглобина и здоровья нервной системы. Регулярное употребление этой каши (2-3 раза в неделю) способствует нормализации уровня «плохого» холестерина, стабилизации давления и улучшению состояния кожи.

Из-за содержания глютена перловка противопоказана людям с целиакией. С осторожностью её следует употреблять при обострениях заболеваний ЖКТ, предупреждает эксперт.