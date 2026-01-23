Антирейтинг продуктов, из которых в организм попадает микропластик

Микропластик уже не просто загрязнитель океанов - увы, но это часть нашего ежедневного рациона. Крошечные частицы пластика проникают в пищу из упаковки, посуды и даже окружающей среды. Ученые ФИЦ питания и биотехнологии впервые оценили, сколько потенциально опасных продуктов потребляют россияне, и выяснили, какие привычки подвергают нас наибольшему риску.

© Российская Газета

Что мы пьем: главные источники микропластика

Исследование, в котором участвовали почти 500 человек из разных регионов, показало, что больше всего продуктов в пластиковой упаковке мы потребляем в жидком виде. Данные по среднесуточному потреблению наглядно показывают "антилидеров".

Вода в пластиковых бутылках - главный источник, так как мы пьем ее ежедневно. Среднедушевое потребление - около 0,5 литра в сутки. Чай в пакетиках, завариваемый в чашке, - пьем по нескольку раз в день, есть риск миграции частиц при заваривании. Молоко в пластиковых бутылках - ежедневно потребляемый продукт, в среднем 114 мл на человека в день. Сладкие газировки - кислая среда ускоряет деградацию пластиковой тары. Потребление - 81 мл на человека ежедневно. Энергетики - узкая группа людей (подростки, молодежь) потребляет их в больших объемах, что создает высокий индивидуальный риск. Среднее потребление - 34 мл в день, но в целевой группе - 212 мл на потребителя.

Что мы едим: скрытые угрозы из тарелки

Опасность представляет не только упаковка. Микропластик накапливается в экосистемах и попадает к нам через пищу. Ученые также оценили потребление продуктов, в которых, согласно мировым исследованиям, чаще всего находят частицы пластика.

Рыба и морепродукты. Частицы пластика поглощаются обитателями морей из воды. Самым потребляемым продуктом по результатам опроса стала отварная или жареная рыба - 16,9 г в сутки в среднем на человека. Также в число высокорисковых продуктов вошли моллюски (мидии, устрицы). Их мы едим не так часто, но из-за того, что они за время жизни пропускают через себя огромное количество воды, они по факту выступают живыми "фильтрами" и накапливают больше микропластика. Морская соль. Это прямой продукт переработки морской воды, который также может содержать микропластик. Среднесуточное потребление соли составляет почти 4 г. Крупы в варочных пакетах. Здесь та же ситуация, что и с чаем: когда мы варим кашу прямо в пакетике, создаем еще один канал попадания микрочастиц в пищу.

Наша кухня: как привычные действия увеличивают риск

Опасность таится не только в магазинной упаковке, но и в наших кухонных привычках. Ученые ФИЦ питания обратили внимание на то, как люди хранят и готовят пищу.

Разогрев еды в пластике - привычка № 1. Более 65% опрошенных сообщили, что разогревают еду в микроволновой печи. Каждый десятый делает это ежедневно, используя пластиковые контейнеры. Исследования показывают, что нагрев резко ускоряет миграцию микро- и нанопластика из упаковки в пищу. Особенно опасны старые поцарапанные контейнеры и те, что не предназначены для СВЧ (без соответствующей маркировки). Посуда с антипригарным покрытием. Кастрюлями и сковородами со специальным покрытием для готовки пользуется каждый второй россиянин. При повреждении или сильном нагреве такое покрытие может выделять частицы микропластика. Хранение в пластике. Почти две трети участников опроса хранят остатки пищи и продукты в пластиковых контейнерах, что при длительном контакте также способствует переходу частиц в еду.

Как минимизировать вред

Прямое влияние микропластика на здоровье человека все еще изучается, доказательная база отрицательного влияния микрочастиц на организм пополняется, ученые высказывают разные точки зрения по этому поводу. Но при этом выражают серьезную озабоченность. Есть данные, что частицы могут:

вызывать воспалительные реакции в желудочно-кишечном тракте;

нарушать баланс микробиома кишечника;

служить переносчиком токсичных химических веществ (бисфенол А, фталаты).

Снизить ежедневное потребление микропластика помогут простые привычки.

Выбирайте альтернативную упаковку. Отдавайте предпочтение воде и напиткам в стеклянной таре. Покупайте чай листовой вместо пакетированного. Варите крупы, купленные в обычных, а не "одноразовых" пакетах.

Правильно разогревайте пищу. Используйте для СВЧ только посуду из жаропрочного стекла или керамики. Никогда не разогревайте еду в одноразовом пластике или контейнерах (проверяйте маркировку: посуда, которую можно использовать в СВЧ, делается из стойкого пищевого пластика).

Безопасно храните продукты. Перекладывайте купленные продукты из пластиковой упаковки в стеклянные или эмалированные контейнеры. Не храните долго жирные или кислые продукты в пластике (например, переливайте растительное масло из пластиковых бутылок в стеклянные и храните в темноте).

Следите за посудой. Поврежденную тефлоновую сковороду нужно менять. Вообще, для готовки лучше использовать посуду из нержавеющей стали, чугуна или стекла.

Это исследование - первый, но важный шаг к пониманию масштаба проблемы в России. Собранная база данных позволит в будущем точно измерить, сколько микропластика мы действительно съедаем, и разработать меры защиты. Пока же наше здоровье во многом зависит от осознанного выбора упаковки и разумных привычек на кухне.