Россия поставила рекорд по ожирению: в чем причина и как с этим бороться

Российский врач назвала методы для профилактики набора веса.

По данным Росстата, проблема ожирения в России приобретает масштабные размеры. В 2024 году диагноз "ожирение" впервые поставили 542,2 тысяч россиян, а общее число людей с этим заболеванием достигло 3 млн. Об этом говорится в статистическом сборнике "Здравоохранение в России – 2025".

В беседе с интернет‑изданием "Подмосковье сегодня" врач‑эндокринолог Красногорской больницы Министерства здравоохранения Московской области Гульнара Закирова объяснила, что рост числа случаев ожирения отражает системные изменения в образе жизни населения: снижение физической активности, доступность высококалорийной пищи и хронический стресс.

Эксперт подчеркнула, что профилактика ожирения во многом зависит от формирования устойчивых поведенческих привычек. Вот основные рекомендации врача:

Регулярная физическая активность умеренной интенсивности.

Сбалансированное питание с контролем порций.

Достаточное потребление белка и клетчатки.

Нормализация режима сна – один из ключевых факторов профилактики ожирения.

Закирова также обратила внимание на психологические аспекты проблемы: эмоциональное переедание и хронический стресс напрямую связаны с метаболическими нарушениями.

Говоря о безопасном снижении веса, эндокринолог предостерегла от резких ограничений в питании: они замедляют обмен веществ и повышают риск повторного набора килограммов. Оптимальной считается потеря 5–10 % массы тела в течение нескольких месяцев – этого достаточно для снижения риска сердечно‑сосудистых и эндокринных осложнений.

Перед началом программы снижения веса врач рекомендует оценить гормональный фон, проверить уровень глюкозы, проанализировать липидный профиль, подобрать индивидуальный план питания и физической активности.

Таким образом, борьба с ожирением требует комплексного подхода – от коррекции образа жизни до медицинского сопровождения.