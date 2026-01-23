Нейропсихолог объяснил, чем опасен отказ от ручного письма

Письмо от руки благотворно влияет на мозг человека. Отказ от него способен привести к прогрессирующей деменции. Об этом рассказала нейропсихолог Юлия Денисова-Мельникова, сообщает «Абзац медиа».

По словам эксперта, движения, которые осуществляет человек во время письма, сопоставимы с массажем мозга. Дети впервые рисовать и писать от руки учатся в совсем юном возрасте. При этом взрослые люди должны поддерживать данный навык. Он позволяет развивать гибкость мышления и формирует новые нейросвязи.

«Когда мы пишем от руки, происходит формирование нейронных связей. Именно поэтому так важно, например, для ребенка проводить пальчиковые игры, затем рисование, а потом письмо ручкой. Взрослому человеку также очень важно поддерживать этот навык письма, потому что он отвечает за взаимодействие многих зон: и памяти, и моторной коры, и больших полушарий», — объяснила Денисова-Мельникова.

По ее словам, если человек от этого отказывается, то его мышление меняется, переставая быть гибким и теряет связный характер.

«Когда мы идем по пути упрощения каких-то функций, ненужные нейронные связи просто уничтожаются, чтобы не тратить на них много энергии», — указала специалист.

В результате мозг деградирует.

Денисова-Мельникова добавила, что необратимые последствия деменции дают о себе знать за 20 30 лет до появления проблем в поведении. Письмо от руки — хорошая профилактика этого недуга, оно отодвигает по срокам его появление.

«Реабилитация пожилых людей во многом состоит из возврата к письменным принадлежностям, чтобы максимально быстро восстанавливать нейронные связи. К сожалению, данная болезнь не имеет сейчас лечения, процесс нельзя обратить вспять, поэтому лучше смолоду заботиться о своем когнитивном здоровье», – уточнила специалист.

23 января в мире отмечают День ручного письма. Дата посвящена искусству красивого почерка и рукописного текста.

Ранее врач-психиатр Денис Исмаилов рассказал, что частые ночные кошмары могут способствовать ускоренному старению организма. По словам специалиста, страшные сны могут быть симптомами различных проблем со здоровьем, в том числе депрессии и сердечно-сосудистых заболеваний. При этом сами по себе кошмары не вызывают старение, однако запускают цепочку реакций, которые приводят к износу организма.