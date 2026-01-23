Какой орган наиболее уязвим перед воздействием алкоголя

Поджелудочная железа является самым уязвимым перед воздействием алкоголя органом, рассказала врач-психиатр Елена Кунаковская. Последствия употребления спиртного она назвала в беседе с NEWS.ru.

Кунаковская объяснила, что в поджелудочной железе нет ферментов для расщепления алкоголя. Из-за этого даже однократный обильный прием спиртного грозит острым алкогольным панкреатитом, предупредила она.

По словам врача, этанол вызывает спазм сфинктера Одди (протока железы), повышает вязкость панкреатического сока. Вследствие этого ферменты, которые должны переваривать пищу в кишечнике, активируются в самой железе.

«Хронический панкреатит — это постоянное воспаление, которое ведет к фиброзу, потере функции. Железа перестает производить пищеварительные ферменты и инсулин, в связи с чем появляется риск развития вторичного сахарного диабета», — заключила Кунаковская.

