Эксперт рассказал, почему храпящие люди не просыпаются сами

Разгадана причина, по которой громко храпящие люди обычно не просыпаются от собственных звуков, в то время как их партнёры страдают от бессонницы. Об этом рассказал доктор Маниш Шах, врач-стоматолог и эксперт по нарушениям сна из Сиднейского центра.

Ключевой механизм — привыкание мозга. Со временем уши и нервная система храпящего перестают воспринимать этот звук как значимый сигнал. Мозг классифицирует его как «низкоприоритетный» и отфильтровывает, отдавая приоритет сохранению сна.

«Ваш мозг не будет активировать пробуждение тела, даже если вы храпите, потому что он привык к этому звуку и считает его фоновым», — пояснил доктор Шах.

При этом необычные шумы — например, хлопок двери или звук падения предмета — мозг распознаёт как сигналы высокого приоритета, которые могут означать опасность. Они мгновенно активируют защитные механизмы и приводят к пробуждению.

Эксперт также предупредил, что хронический громкий храп может быть симптомом синдрома обструктивного апноэ сна — состояния, при котором дыхание неоднократно останавливается на 10-30 секунд. Это создаёт нагрузку на сердце и повышает риски гипертонии, инфаркта и инсульта.

Доктор Шах рекомендует обратиться к врачу, если храп становится регулярным и громким, сопровождается дневной сонливостью, усталостью, головной болью по утрам, а также если партнёр замечает остановки дыхания во сне.