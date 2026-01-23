Трихолог назвал болезни, при которых усиливается облысение

Трихолог назвала болезни, при которых усиливается облысение
Выпадение волос может быть одним из внешних признаков серьёзных системных заболеваний. Об этом рассказала трихолог, дерматовенеролог клиники «Доктор волос» Кира Кирнас.
Специалист пояснила, что цикл роста волос зависит от множества факторов, включая общее состояние здоровья. Сигналом для тревоги может стать внезапное и интенсивное выпадение.
«Чаще всего волосы начинают выпадать при онкологических заболеваниях крови, ВИЧ, туберкулёзе. Но одновременно будут другие, более значимые симптомы», — отметила врач.
К таким «красным флагам» Кирнас отнесла стойкое повышение температуры, изнурительный кожный зуд, необъяснимую слабость и потерю веса, частые инфекции, увеличение лимфоузлов, появление специфических пятен или синяков на коже.
Эксперт подчеркнула, что если при осмотре и сборе анамнеза врач не обнаруживает подобных тревожных признаков, а пациент не предъявляет других жалоб, то причина потери волос, скорее всего, кроется в иных факторах — стрессе, нарушениях сна, питания или гормонального фона.