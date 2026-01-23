Трихолог назвал болезни, при которых усиливается облысение

Выпадение волос может быть одним из внешних признаков серьёзных системных заболеваний. Об этом рассказала трихолог, дерматовенеролог клиники «Доктор волос» Кира Кирнас.

© Чемпионат.com

Специалист пояснила, что цикл роста волос зависит от множества факторов, включая общее состояние здоровья. Сигналом для тревоги может стать внезапное и интенсивное выпадение.

«Чаще всего волосы начинают выпадать при онкологических заболеваниях крови, ВИЧ, туберкулёзе. Но одновременно будут другие, более значимые симптомы», — отметила врач.

К таким «красным флагам» Кирнас отнесла стойкое повышение температуры, изнурительный кожный зуд, необъяснимую слабость и потерю веса, частые инфекции, увеличение лимфоузлов, появление специфических пятен или синяков на коже.

Эксперт подчеркнула, что если при осмотре и сборе анамнеза врач не обнаруживает подобных тревожных признаков, а пациент не предъявляет других жалоб, то причина потери волос, скорее всего, кроется в иных факторах — стрессе, нарушениях сна, питания или гормонального фона.