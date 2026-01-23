Почему может отсутствовать аппетит по утрам

С утра многие сталкиваются с отсутствием аппетита. Как рассказала «Газете.Ru» врач-гастроэнтеролог клиники Atribeaute Анна Меньщикова, это может указывать на постоянный стресс и нарушение циркадных ритмов в организме.

«Нерегулярный режим и недосып влияют на аппетит. Нарушение циркадных ритмов сбивает работу гормонов, регулирующих чувство голода и насыщения, поэтому организм не посылает утренние сигналы голода. Кроме того, хронический стресс, утренняя суета, тревога и напряжение активируют симпатическую нервную систему — «режим боевой готовности», при котором процессы пищеварения замедляются или останавливаются, чтобы сосредоточиться на другом, более важном для реакции на стресс», — объяснила врач.

Кроме того, поздний или слишком плотный ужин может «отбить» аппетит с утра. При этом постоянное отсутствие завтрака может привести к образованию камней в желчном пузыре, появлению изжоги, «голодных» болей, вздутия и даже повысить риск переедания в течение дня.