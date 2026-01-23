Названа лучшая еда для крепких сосудов

Кандидат медицинских наук, хирург и онкоуролог Марк Гадзиян считает, что все необходимое для организма можно получить из еды, не используя специальные добавки.

Как пишет врач в своем Telegram-канале, существуют продукты, которые оказывают положительное влияние на сосуды, нервную систему и гормональный фон.

"Это достигается благодаря содержанию цинка, аргинина, антиоксидантов и витаминов", - добавил врач.

В топ-5 самой полезной для сосудов и улучшения кровообращения еды на первом месте - арбуз. Врач объяснил, что сладкий продукт содержит цитруллин, который в организме превращается в ценный аргинин. Стоит помнить, что арбуз - высокоуглеводная ягода с обилием сахарозы и фруктозы, поэтому не надо забывать о размерах порции.

На верхних строчках списка гранат (и гранатовый сок), свекла, жирная рыба (лосось, скумбрия, сельдь), листовая зелень (шпинат, руккола) и грецкие орехи. Чеснок, цитрусовые (апельсины, лимоны) и помидоры - также в списке.

В борьбе со стрессом Марк Гадзиян указал на бананы, темный шоколад, орехи и семена, зеленый чай и йогурты.

"Ферментированные продукты - йогурт, кефир, квашеная капуста - это здоровье кишечника, которое напрямую связано с психическим состоянием через ось "кишечник - мозг", - подчеркнул врач.

Специалист объяснил, что питание хоть и имеет огромное значение для здоровья, однако продукты не заменят диагностику и лечение, если у человека уже есть тревожные симптомы.