Диетолог назвала максимально допустимую норму употребления трансжиров

Употребление трансжиров необходимо ограничить. В частности, согласно рекомендациям ВОЗ, допустимое потребление трансжиров не должно превышать 1% от суточного рациона, или 2,2 гр.

Об этом в разговоре с ТАСС сообщила Татьяна Солнцева, кандидат медицинских наук, врач-диетолог, терапевт и научный сотрудник лаборатории иммунологии ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи.

Специалист напомнила, трансжиры могут содержаться как в фастфуде, так и здоровой пище, например, молоке, мясе.

«Любые трансжиры, будь то промышленного производства или натуральные, естественные, одинаково влияют на наш организм», — пояснила диетолог.

Поэтому ключевым фактором является количество подобных веществ в продукте и количество их употребления.