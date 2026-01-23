Гастроэнтеролог рассказал, кому нельзя есть лимоны

Лимоны нельзя есть при гастрите, язве, рефлюксе, тонзиллите, чувствительных зубах и аллергии. Об этом рассказала врач-гастроэнтеролог Скандинавского Центра Здоровья Ольга Чистик.

Также она порекомендовала ограничить употребление лимонов беременным и кормящим женщинам, детям до трех лет и людям, у которых имеются проблемы с поджелудочной.

Эксперты утверждают, что любой вид борща полезен для здоровья. Причем даже больше, чем лекарства и БАДы. Действительно ли борщ так хорош, «Вечерняя Москва» узнала у кандидата медицинских наук, врача-диетолога Елены Соломатиной. В первую очередь, по словам специалиста, борщ полезен за счет большого количества овощей в составе. Но многое зависит от того, как именно приготовлен суп и его отдельные ингредиенты.

Борщ с салом особенно полезен зимой, потому что в сале содержится витамин D — человек недополучает его в дни без солнца, но он необходим для нормальной работы иммунной и нервной систем, а также для крепости костей.