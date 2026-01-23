Какое реальное влияние чая на засыпание

Российский сомнолог рассказал, в каких случаях чай может успокоить, а в каких, наоборот, – взбодрить.

Член Российского общества сомнологов, сомнолог Павел Кудинов рассказал, в какое время лучше отказаться от чая, чтобы не столкнуться с проблемами засыпания.

В беседе с "Радио 1" эксперт развеял распространённый миф о том, что чай (в отличие от кофе) не содержит кофеина. На самом деле в чёрном и особенно в зелёном чае этого стимулятора достаточно, чтобы вызвать трудности с засыпанием.

Оптимальное время для последней порции кофеина – за 4–6 часов до отхода ко сну. Это особенно важно для тех, кто уже испытывает проблемы с засыпанием: вечерняя чашка чая может стать дополнительным возбуждающим фактором.

Для людей без нарушений сна чашка чая вечером, скорее всего, не нанесёт вреда. Однако излишняя тревога по поводу возможного влияния напитка сама по себе может помешать расслабиться.

При выборе травяных чаёв нужно внимательно изучать состав. Успокаивающие сборы с ромашкой, мятой, мелиссой или лавандой могут стать полезным ритуалом перед сном. В то же время тонизирующие чаи с женьшенем, элеутерококком или крепкий каркаде, напротив, способны взбодрить.