Перечислены самые полезные сочетания продуктов с белым хлебом

Белый хлеб не вреден для здоровья, рассказала врач-диетолог Татьяна Солнцева. Полезные сочетания продуктов с ним она перечислила россиянам в беседе с aif.ru.

По словам Солнцевой, белый хлеб содержит витамины группы В, минеральные вещества, белок, углеводы. Однако в растительном белке снижено количество лизина — аминокислоты, критически важной для синтеза коллагена и эластина, которые необходимы для здоровья кожи, суставов, костей, сосудов. В связи с этим врач посоветовала сочетать белый хлеб с источниками животного белка.

«Например, сэндвич с овощами и кусочком куриного филе будет очень хорошим завтраком или перекусом. Здесь сочетаются несколько видов белков, плюс клетчатка в овощах, листьях салата», — объяснила она.

Солнцева также напомнила, что взрослые и дети любят молоко с сухарями или сушками, печеньем. По ее мнению, человек интуитивно чувствует потребность в такой пище, потому что в ней сочетается молочный и растительный белок.

«Если еще добавить яйцо, то получится идеальный комплекс. Именно сочетание белков хлеба, молока и яиц считается международным условным образцом состава белка, поскольку содержит 31,4 процента незаменимых аминокислот, необходимых организму», — отметила диетолог.

Полезным сочетанием растительного белка с молочными белками и жирами диетолог назвала и булку с маслом.

При этом людям с избыточным весом, метаболическим синдромом, сахарным диабетом врач не рекомендовала включать в рацион белый хлеб и выпечку — их лучше заменить на хлеб из цельнозерновой или ржаной муки.

