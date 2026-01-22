Как эффективно повысить уровень железа и цинка в организме

В холодное время года организм особенно нуждается в поддержке, а защитные силы часто на пределе.

Врач, клинический фармаколог, кандидат медицинских наук Татьяна Молостова в интервью «Радио 1» дала рекомендации по правильному питанию для укрепления иммунитета.

«Для поддержки иммунитета критически важны железо и цинк, – подчеркнула она. – Лучший источник – продукты животного происхождения».

По её словам, железо в гемовой форме, которое содержится в красном мясе, усваивается организмом наиболее эффективно. При этом врач рекомендует особый способ приготовления блюд.

«Я бы советовала мясо комбинировать, например, с продуктами, содержащими витамин С (квашеной капустой). Кислота будет стимулировать выработку ферментов желудочного сока, что поможет в переваривании и усвоении микроэлементов», – пояснила специалист.

Цинк, необходимый для поддержания здоровья, добавила она, можно получить не только из дорогостоящих морепродуктов, но и из более доступных.

«Так, богатым источником этого микроэлемента являются красное мясо, тыквенные семечки, бобовые культуры и различные виды орехов», – резюмировала кандидат медицинских наук.

