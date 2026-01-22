Как правильно отдыхать, чтобы быть здоровым

Что такое отдых? Кто-то скажет – это сон, а кто-то повторит известную мудрость: отдых – это смена деятельности. Оба ответа правильные, но, как говорится, есть нюансы. Давайте разберемся, как и сколько нужно отдыхать, чтобы это пошло на пользу.

С этим вопросом RuNews24.ru обратился к Артему Фёдорову, кандидату медицинских наук, доценту кафедры медико-биологических дисциплин медицинского факультета Университета «Синергия».

По словам эксперта, в сфере здравоохранения под отдыхом понимается комплекс мероприятий, направленных на восстановление физических, психологических и социальных ресурсов.

Полноценный отдых, как и работа – ключевой элемент нашей жизни и успешной карьеры. Уже давно доказано, что переработки значительно снижают продуктивность и приводят к профессиональному выгоранию.

«Поэтому полноценный отдых – это сложный процесс, который влияет на наше физическое и психическое здоровье», – подчеркнул врач.

Он рассказал, что полноценный отдых включает в себя несколько составляющих:

Физический отдых

Смена деятельности, физическая активность (прогулки на свежем воздухе, занятия спортом), массаж для снятия напряжения и улучшения кровообращения.

Психический отдых

Переключение внимания на другие виды деятельности (хобби, общение с близкими), медитация, дыхательные упражнения, йога.

Ограничение информационной нагрузки

Использование смартфонов и другой техники вечером, особенно перед сном – это ошибка, она приводит к кратковременному выбросу дофамина, может вызвать привыкание и не позволяет нервной системе полноценно восстановить силы и энергию.

Эмоциональный отдых

Займитесь своими любимыми делами, увлечениями, которые приносят вам радость и поддержку. Общайтесь с родными, близкими и друзьями, посещайте интересные вам мероприятия. Всегда старайтесь фокусироваться на позитиве и искать в каждом общении положительные эмоции.

Здоровый сон

Важнейшей составляющей полноценного отдыха является сон. Он способствует улучшению сердечно-сосудистого здоровья, психического здоровья, когнитивных функций, консолидации памяти, иммунитета, репродуктивного здоровья и гормональной регуляции.

Большинству взрослых требуется на сон около 7–9 часов в сутки, подросткам – 8–10 часов, а маленьким детям количество необходимого сна варьируется в зависимости от возраста, но обычно им требуется больше времени для сна, чем взрослым.

Перед сном необходимо избегать обильных приемов пищи исключить интенсивные физические и эмоциональные нагрузки. Засыпать и просыпаться желательно в одно и то же время. Нужно перед сном сформировать определенную атмосферу уюта и безопасности: темная, тихая спальня, удобная кровать, дыхательные упражнения, негромкая, спокойная музыка (звуки природы) и ограничение гаджетов примерно за час до сна (синий свет от экранов подавляет выработку мелатонина (гормона сна), затрудняя засыпание).

Бессонница, апноэ во сне, расстройства циркадных ритмов и нарушения сна, вызванные образом жизни, условиями окружающей среды или другими проблемами со здоровьем, способны вызывать серьезные заболевания и усугублять уже имеющиеся медицинские и психические проблемы.