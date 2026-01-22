Как сохранить пользу лимона при заваривании чая

Чашка чая с лимоном — классика для многих. Но если вы добавляете дольку прямо в кипяток, то о большой пользе можно забыть. В чем же дело? Все дело в витамине С, которым так славится лимон.

Витамин С довольно капризен: он начинает терять свои свойства уже при 60 градусах, а в крутом кипятке разрушается почти мгновенно. Когда вы бросаете лимон в только что заваренный чай (90-100°C), от витамина С не остается и следа. Остается лишь приятный вкус и аромат, отмечает канал «Едим Дома» с Юлией Высоцкой». Чтобы сохранить пользу, добавляйте лимон в напиток, остывший до 50-60 градусов. Или лучше ешьте его отдельно, советует известный американский блогер-нутрициолог Эрик Берг.

Но даже без витамина С лимон в чае не бесполезен. В нем остается лимонная кислота, которая помогает нашему организму усваивать другие ценные вещества из чая, например, антиоксиданты-катехины. Их усвоение может улучшиться на 80%.

Как же быть? Просто дайте чаю немного остыть. Если кружка комфортно держится в руках, а пар не обжигает, — можно добавлять лимон. И помните, что пастеризованный магазинный сок — не замена свежему фрукту. При обработке почти весь натуральный витамин С в нем уничтожается.