Как избежать переохлаждения по пути на работу

С наступлением холодов риски переохлаждения и обморожений заметно возрастают - даже непродолжительное пребывание на морозе может быть опасным. Министерство здравоохранения Московской области опубликовало рекомендации врача‑терапевта Красногорской больницы Анастасии Якимовой, которые помогут уберечься от негативных последствий холодной погоды.

"Несколько тонких слоев одежды сохраняют тепло эффективнее одного плотного, создавая воздушную прослойку. Наиболее уязвимы открытые участки тела - кисти рук, стопы, нос и уши, так как именно там кровообращение замедляется быстрее всего. Поэтому особое внимание следует уделять защите конечностей: перчатки или варежки должны быть сухими и непродуваемыми, обувь - свободной, чтобы не нарушать кровоток", - объяснила Анастасия Якимова.

По ее словам, перед выходом на мороз стоит воздержаться от ряда действий, которые могут повысить риск переохлаждения. Курение провоцирует спазм сосудов, из‑за чего ткани охлаждаются быстрее. Употребление алкоголя тоже опасно: несмотря на кратковременное ощущение тепла, спиртное вызывает сужение сосудов и тем самым увеличивает вероятность переохлаждения. Кроме того, в морозную погоду не стоит выходить на улицу голодным - без достаточного количества энергии организму сложнее поддерживать нормальную температуру тела.

Если приходится долго находиться на холоде, важно поддерживать активность. Например, во время ожидания транспорта полезно двигаться, разминая пальцы рук и ног. Это помогает сохранить нормальное кровообращение.

При первых признаках переохлаждения - онемении, покалывании или побледнении кожи - нужно немедленно зайти в теплое помещение. Важно действовать разумно и избегать резких перепадов температуры: погружение обмороженных участков тела в горячую воду или растирание кожи снегом могут лишь усугубить повреждение тканей.

Следуя этим простым, но действенным рекомендациям, можно существенно снизить риски и сохранить здоровье в морозную погоду.