Диетолог рассказал, как вернуться в форму после новогодних праздников

Блюда с рыбой помогут вернуться в форму после новогодних праздников. Об этом «Газете.Ru» рассказала диетолог Алена Парецкая.

«Потребление рыбы минимум 2-3 раза в неделю предлагает комплексный подход к очищению. Она обеспечивает организм важными питательными веществами, которые помогают лучше восстановиться после несбалансированного питания благодаря содержанию белка и полиненасыщенных жирных кислот», — заявила эксперт.

Диетолог отметила, что белок надолго дарит чувство насыщения, избавляя от голода и тяги к вредным перекусам. Парецкая объяснила, что на его усвоение организм тратит больше энергии, что мягко улучшает обмен веществ после праздничных застолий.

Она обратила внимание, что одним из рекордсменов по сбалансированности КБЖУ считается минтай. По ее словам, в 100 граммах продукта содержится 19 граммов белка, что составляет практически треть дневной нормы потребления нутриента.

Парецкая заявила, что жирные кислоты из рыбы способствуют нормализации веса, уменьшению жировых отложений и снижению «плохого» холестерина. Она посоветовала добавить в рацион сельдь и скумбрию, которые являются отличными источниками омега-3.

«Добавление в рацион около 50 граммов сельди или 19 граммов скумбрии обеспечивает суточную норму омега-3 жирных кислот, которые также полезны для здоровья сердечно-сосудистой системы», — отметила диетолог.

Врач также рассказала, что в рыбе содержится йод, который критически важен для здоровья щитовидной железы – главного регулятора обмена веществ, а также цинк и витамины группы B. По словам диетолога, рыба важна в рационе и из-за содержания селена, являющегося ключевым компонентом антиоксидантной защиты, который помогает обезвреживать токсины в печени.

Парецкая рекомендовала есть рыбу вместе с зелеными листовыми овощами (шпинат, руккола, все виды салата), сезонными овощами на пару (брокколи, цветная капуста, стручковая фасоль, морковь), квашеной капустой и зелеными яблоками и лимоном.