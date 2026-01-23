Почему появляется аллергия на холод и как ее лечат

У некоторых людей зимой появляется аллергия на холод из-за воздействия низких температур. Она характеризуется появлением специфической реакции организма на морозный воздух, ледяной ветер или даже при контакте с холодной водой. Почему появляется эта аллергическая реакция и как ее лечат, «Вечерней Москве» рассказал врач — аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

Почему появляется аллергия на холод

По его словам, аллергия на холод, также известная как холодовая крапивница, представляет собой реакцию организма на воздействие низких температур, когда происходят изменения в составе крови. У некоторых людей иммунная система дает на это негативную реакцию в виде аллергии.

Белки начинают сворачиваться (собираться в «хлопья»), и иммунная система воспринимает их как чужеродные элементы. Организм выделяет особые вещества — гистамины, провоцируя появление покраснений, зудящих высыпаний и волдырей. Внешне такая реакция напоминает ожог крапивой, — сказал он.

Врач объяснил, что аллергия на холод проявляется двумя основными формами:

Приобретенная

Эксперт отметил, что это наиболее распространенный вид аллергии на холод, причина которого зачастую остается невыясненной.

Эта форма может развиваться самостоятельно или вследствие сопутствующих болезней, особенно аутоиммунных заболеваний. Некоторые инфекции также способны вызвать такую реакцию, однако ее возникновение зависит от индивидуальных особенностей организма, — сказал он.

Наследственная

Специалист заявил, что аллергия на холод может передаваться по наследству.

Многие дети, чьи родители страдают таким заболеванием, сталкиваются с аналогичной проблемой. Примерно в 50 процентах случаев дети человека с холодовой крапивницей наследуют также холодовой ринит и дерматит, — сообщил Болибок.

Диагностика и лечение

Как рассказал иммунолог, для диагностики этого вида аллергии используют холодовой тест.

Это процедура, при которой врач прикладывает кубик льда к коже пациента и наблюдает за реакцией спустя некоторое время. Также дополнительные лабораторные исследования помогают подтвердить диагноз, — сказал собеседник «ВМ».

Лечение включает использование антигистаминных препаратов, которые принимают регулярно в период холодной погоды. Важно избегать длительного пребывания на морозе, защищать лицо шарфом и планировать прогулки таким образом, чтобы минимизировать риск возникновения симптомов, отметил аллерголог.

В некоторых случаях необходимо устранить первопричину болезни: инфекционное заболевание или нарушение функций внутренних органов (например, печени). Профилактика и контроль состояния позволяют значительно снизить проявления аллергии на холод, — заключил он.

