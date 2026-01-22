От какого продукта стоит отказаться для профилактики Альцгеймера

Врач назвал продукт, от которого стоит отказаться для профилактики Альцгеймера
Американский невролог Остин Перлмуттер заявил, что для профилактики болезни Альцгеймера стоит отказаться от одного продукта. По словам врача, вред для здоровья мозга представляют напитки с добавленным сахаром.
Он сослался на исследование, согласно которому у людей, чаще всего употреблявших подслащенные напитки, риск развития болезни Альцгеймера был почти в два раза выше.
Перлмуттер пояснил, что такие напитки не несут питательной ценности, а избыток сахара связан с нарушением обмена веществ и развитием воспалительных процессов. Эти факторы, по его словам, повышают вероятность нейродегенеративных заболеваний, включая болезнь Альцгеймера.
Невролог добавил, что сам старается выбирать напитки с минимальным содержанием сахара или без него. Он отметил, что отказ от сладкого может быть сложным, однако привыкание к менее сладкому вкусу способно положительно сказаться на общем состоянии и здоровье мозга, передает Daily Mail.
