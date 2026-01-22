Эксперт объяснила, кому нельзя есть острое, а кому оно может быть полезно
В некоторых случаях острая пища может нанести вред организму. Кандидат медицинских наук, ассистент кафедры гастроэнтерологии и диетологии Института непрерывного образования и профессионального развития Пироговского университета Юлия Чехонина назвала состояния, при которых перец и пряности могут негативно влиять на здоровье.
По словам эксперта, для здорового взрослого человека умеренно острая еда не представляет опасности. Однако при наличии ряда заболеваний её употребление противопоказано. К ним относятся:
- воспалительные процессы в ротовой полости, пищеводе, желудке (гастрит в стадии обострения);
- холецистит, панкреатит;
- воспалительные заболевания кишечника.
«В таких случаях острая пища может усиливать болевой синдром и поддерживать воспалительный процесс, раздражая слизистые оболочки», — пояснила Чехонина.
Пациентам с этими диагнозами обычно назначается щадящая диета.
В то же время для людей без проблем с желудочно-кишечным трактом острая пища может быть полезной. Она стимулирует секрецию пищеварительных желёз, улучшая аппетит и процесс переваривания пищи.
«Это очень актуально для тех, кто страдает склонностью к дефициту массы тела или имеет низкую массу тела, но при этом у человека здоровый желудок», — добавила эксперт.