Кому нельзя есть острое, а кому оно может быть полезно

В некоторых случаях острая пища может нанести вред организму. Кандидат медицинских наук, ассистент кафедры гастроэнтерологии и диетологии Института непрерывного образования и профессионального развития Пироговского университета Юлия Чехонина назвала состояния, при которых перец и пряности могут негативно влиять на здоровье.

По словам эксперта, для здорового взрослого человека умеренно острая еда не представляет опасности. Однако при наличии ряда заболеваний её употребление противопоказано. К ним относятся:

воспалительные процессы в ротовой полости, пищеводе, желудке (гастрит в стадии обострения);

холецистит, панкреатит;

воспалительные заболевания кишечника.

«В таких случаях острая пища может усиливать болевой синдром и поддерживать воспалительный процесс, раздражая слизистые оболочки», — пояснила Чехонина.

Пациентам с этими диагнозами обычно назначается щадящая диета.

В то же время для людей без проблем с желудочно-кишечным трактом острая пища может быть полезной. Она стимулирует секрецию пищеварительных желёз, улучшая аппетит и процесс переваривания пищи.