Терапевт рассказал, что спасет на улице от мороза

Врач-терапевт Красногорской больницы Анастасия Якимова предупредила, что в морозную погоду получить переохлаждение или обморожение можно даже за короткий период пребывания на улице. Но есть несколько секретов, которые помогут не замерзнуть, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

© Вести Подмосковья

«Несколько тонких слоев одежды сохраняют тепло эффективнее одного плотного, создавая воздушную прослойку. Наиболее уязвимы открытые участки тела — кисти рук, стопы, нос и уши, так как именно там кровообращение замедляется быстрее всего. Поэтому особое внимание следует уделять защите конечностей: перчатки или варежки должны быть сухими и непродуваемыми, обувь — свободной, чтобы не нарушать кровоток», - отмечает Анастасия Якимова.

Перед выходом на улице лучше отказаться от курения и употребления алкоголя, так как эти действия вызывают спазм сосудов, что в итоге быстрее охлаждает тело человека. Зато можно перед улицей подкрепиться - полученная энергия помогает поддерживать температуру тела.

Если нужно ждать транспорт, то полезными будут периодические движения, а при возникновении онемения, покалывания и побледнения кожи нужно срочно переходить в помещение, чтобы не довести дело до обморожения.