Врач назвал продукт, который может привести к болезни Альцгеймера

Американский невролог Остин Перлмуттер рекомендовал отказаться от одного продукта ради профилактики болезни Альцгеймера. Его совет опубликовало издание Daily Mail.

По словам врача, здоровью мозга вредят напитки с добавлением сахара. В доказательство своих слов он привел данные исследования, согласно которому у людей, употреблявших больше всего подслащенных напитков, риск развития болезни Альцгеймера оказался почти вдвое выше.

«Подслащенные напитки не представляют абсолютно никакой ценности для большинства людей, при этом чрезмерное потребление сахара связано с нарушением обмена веществ и риском развития воспалений. Это факторы, увеличивающие риск развития нейродегенеративных заболеваний, включая болезнь Альцгеймера», — предупредил Перлмуттер.

Невролог подчеркнул, что сам сознательно старается изменить свои предпочтения и выбирает напитки с минимальным содержанием сахара или совсем несладкие.

«Это может быть непросто, но если вы сможете приучить вкусовые рецепторы не требовать постоянно много сахара и сладкого, это, вероятно, пойдет на пользу вам в целом и здоровью вашего мозга в частности», — заключил он.

