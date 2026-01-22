Как правильно ходить по сугробам, чтобы не навредить спине и коленям

Ходьба по глубокому снегу – это не просто ходьба, а полноценная физическая нагрузка, которая при неправильной технике может привести к болям в коленях и пояснице. Специалист Пироговского университета Минздрава России рассказал, как передвигаться по сугробам безопасно и эффективно.

Прогулка по свежевыпавшему снегу может оказаться куда более энергозатратной, чем кажется на первый взгляд. По словам Ярослава Гурина, кандидата медицинских наук и доцента Пироговского университета, ходьба по сугробам кардинально отличается от передвижения по твёрдой поверхности и требует особой техники.

Если на твердой поверхности человек движется за счёт «качения» – переноса веса с пятки на носок, – то в снегу каждый шаг превращается в усилие: ногу приходится не просто ставить, а проталкивать и вытягивать. Это создаёт значительную нагрузку на мышцы ног, таза, спины и даже на систему равновесия. Всё это делает прогулку по снегу своеобразной силовой и кардионагрузкой, сравнимой с 20-минутной тренировкой.

Чтобы избежать травм и переутомления, эксперт рекомендует придерживаться нескольких правил. Во-первых, делать короче шаги: широкие движения менее устойчивы и требуют больше усилий. Во-вторых, сознательно поднимать колени выше – как при маршировке. Это облегчает вытаскивание ноги из снега. В-третьих, ставить стопу на всю поверхность сразу, а не с пятки, чтобы увеличить опору и сохранить равновесие. Также важно полностью переносить вес тела на переднюю ногу, прежде чем отрывать заднюю, чтобы не потерять устойчивость.

Дополнительную поддержку могут обеспечить палки для скандинавской ходьбы – они значительно снижают нагрузку на суставы и улучшают баланс.

Особую осторожность следует соблюдать людям с проблемами коленных суставов (например, при артрозе или нестабильности связок), а также при болях в пояснице. Высокая нагрузка на сгибатели бедра может усугубить дискомфорт. В таких случаях рекомендуется использовать ортезы и опираться на палки. Тем, у кого в анамнезе были травмы голеностопа, также стоит быть внимательными – на неровной заснеженной поверхности легко подвернуть ногу.

Нетренированным людям, пожилым, а также беременным женщинам врачи советуют начинать с коротких прогулок – не более 15–20 минут, – воспринимая их как полноценную тренировку.