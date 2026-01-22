Доктор перечислил причины зимнего дефицита витаминов

Доктор медицинских наук, врач Дмитрий Еделев предупредил, что зимой у человека образуются дефициты полезных веществ из-за чего ухудшаются самочувствие, иммунитет и внешность. Он рассказал, как восполнить запасы витаминов и минералов сетевому изданию Общественная служба новостей.

«Типичными симптомами зимнего гиповитаминоза являются постоянная усталость, сонливость, снижение работоспособности, апатия, перепады настроения, ухудшение сна, частые и затяжные ОРВИ, обострение хронических инфекций, ухудшение состояния кожи, волос и ногтей, кровоточивость десен», - говорит врач.

При этом в России людям начинает не хватать целого комплекса витаминов. Это D, A, C, витамины группы B, омега-3-жирные кислоты. Также зимой не хватает железа, цинка, магния и селена».

Эксперт предлагает устранять дефициты инвестициями в свое здоровье. Надо сбалансировать свой рацион питания и не избегать помощи медицины. Необходимо регулярное употребление свежих овощей и фруктов, цельнозерновых продуктов, рыбы, яиц, печени, кисломолочных продуктов, орехов и бобовых. Кроме того, врач советует морковь, свеклу, репу, тыкву, лук, чеснок, квашеную капусту и ягоды.

Если правильное полностью не помогает, то стабилизировать ситуацию способны витаминные комплексы. Их лучше выбирать с помощью врача, так как переизбыток витаминов может вызывать гипервитаминозы и различные болезни.