Эксперт назвала самый полезный продукт зимой

Эксперт Наталья Чаевская в беседе с NEWS.ru заявила, что содержание витамина С в квашеной капусте превышает его концентрацию в цитрусовых, что делает ее самым полезным продуктом в зимний период.

Как заметила собеседница издания, в сезон простуд особенно важно укреплять иммунную систему и восполнять витамины, а простым и доступным способом для этого является включение квашеной капусты в рацион.

Эксперт обратила внимание на то, что квашеная капуста богата клетчаткой, пробиотиками и витамином С — набором, делающим ее самым полезным продуктом зимой. Главной ее особенностью Чаевская назвала ферментацию. Собеседница издания уточнила, что в ходе этого процесса молочнокислые бактерии перерабатывают сахара, превращая обычную капусту в ценный пробиотический продукт со множеством полезных свойств, и благодаря ферментации сохраняется до 80% витамина C, что гораздо больше, чем у цитрусовых.

Собеседница издания уточнила, что содержащаяся в квашеной капусте клетчатка помогает сохранять чувство сытости на протяжении долгого времени, а также этот продукт способствует нормализации уровня глюкозы и холестерина в крови, а молочнокислые бактерии поддерживают здоровый микробиом, улучшают пищеварение и укрепляют иммунную систему.