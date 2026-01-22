Врач прокомментировал 50-километровый забег Алексея Смертина в -40°С

Экс-капитан сборной России по футболу Алексей Смертин успешно завершил один из самых экстремальных марафонов мира — «Полюс холода» в Оймяконе. При температуре ниже -40°С он преодолел 50 км, заняв первое место в своей возрастной категории. Однако, по мнению специалистов, такие нагрузки требуют исключительной подготовки и контроля.

Главный специалист по спортивной медицине сети клиник «Будь Здоров» Шалва Цурцумия прокомментировал забег Смертина, подчеркнув, что бег в таких условиях — это «экстремальный стресс для организма».

«Резко растут энергозатраты на обогрев, лёгкие работают на пределе, охлаждённый воздух может вызвать бронхоспазм, а сердечно-сосудистая система испытывает повышенную нагрузку из-за сужения периферических сосудов», — отметил врач.

Цурцумия выделил ключевые условия безопасности при беге в экстремальный холод:

поэтапная акклиматизация — две-три недели адаптации к холоду;

углублённое медицинское обследование — особенно сердца и лёгких;

безупречная многослойная экипировка;

постоянный мониторинг самочувствия на дистанции: онемение или неконтролируемая дрожь — сигнал к немедленному согреванию;

контроль гидратации, так как на морозе чувство жажды притупляется, но потеря жидкости остаётся высокой.

Сам Смертин отметил, что холод «забирает много энергии» — вместо обычных трёх энергетических гелей за марафон он употребил пять. Не обошлось и без травмы — во время забега он отморозил палец на ноге.

«Этот опыт подтверждает: выход за пределы возможен только при научном подходе и максимальном внимании к безопасности», — резюмировал Шалва Цурцумия.

Для самого Смертина забег в Оймяконе стал этапом подготовки к чемпионату России по суточному бегу, который запланирован на май.