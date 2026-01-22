Названа неочевидная опасность популярного деликатеса

Сыр с благородной плесенью – изысканный деликатесный продукт, который завоевал сердца гурманов своим неповторимым вкусом и ароматом.

Однако за привлекательной оболочкой скрывается ряд особенностей, требующих пристального внимания при употреблении.

Врач-диетолог Андрей Бобровский в интервью «Радио 1», предостерёг россиян от чрезмерного увлечения таким сыром.

«Главная опасность этого деликатеса – в соли, – пояснил медик. – Например, в голубом сыре очень много соли, а это и жирность, и лишние калории, и так далее».

Несмотря на превосходный вкус, добавил Бобровский, сыр с плесенью требует строгого соблюдения норм потребления. Рекомендуемая порция составляет от 20 до 50 граммов, употреблять такой сыр следует не чаще 2-4 раз в неделю. Причина ограничений кроется не только в соли, но и в высокой калорийности продукта.

«Особую осторожность следует проявить людям, чувствительным к тирамину – веществу, которое может провоцировать головные боли. Существуют также категории людей, которым употребление сыра с плесенью категорически противопоказано по медицинским показаниям», – резюмировал диетолог.

