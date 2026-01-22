Как гормон лептин контролирует аппетит и вес

Лептин – это гормон, производимый жировыми клетками организма. Его главная функция заключается в регуляции аппетита. Когда человек сыт, уровень лептина возрастает, и мозг получает сигнал о снижении чувства голода.

Этот гормон взаимодействует с другим важным гормоном, участвующим в регуляции чувства голода и насыщения, – грелином. При повышении уровня лептина выработка грелина уменьшается.

Руководитель медицинского департамента сети лабораторий KDL | Медскан Ольга Малиновская рассказала, что концентрация лептина в организме напрямую связана с количеством жировой ткани, сообщает «Южный федеральный».

По ее словам, у людей с избыточным весом уровень лептина обычно выше, чем у тех, кто имеет недостаточный вес. Однако на концентрацию лептина влияют не только масса тела и режим питания, но и патологии.

Заболевания, которые могут изменять уровень лептина, включают ожирение, неалкогольную жировую болезнь печени, депрессию и компульсивное переедание. В этих случаях концентрация лептина может увеличиваться.

Длительное повышение гормона может привести к резистентности. В результате мозг перестает реагировать на увеличение концентрации лептина, что может привести к перееданию, увеличению массы тела и жировой ткани. Также возможны случаи пониженной выработки лептина, хотя они встречаются реже. Основные причины – генетическая предрасположенность или анорексия.

Уровень лептина можно определить с помощью анализов. Для этого нужно сдать кровь. Подобные исследования проводят у пациентов с ожирением для выявления причин набора веса.

