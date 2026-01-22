Эксперт объяснил, почему от холода болят мышцы

Снять такую боль достаточно просто. Кандидат медицинских наук, доцент Пироговского Университета Ярослав Гурин объяснил механизм появления мышечной боли в холодную погоду.

По словам эксперта, скелетные мышцы спины и шеи являются не только двигательным аппаратом, но и важнейшим источником тепла в организме (до 40%). При резком охлаждении мозг даёт команду мышцам напрячься для экстренного обогрева — это проявляется как озноб, хаотичные микросокращения. Однако если спазм становится слишком сильным, мышцы отекают и сдавливают нервные корешки, что приводит к состоянию, похожему на «защемление нерва» (радикулопатию). Боль при этом может быть стреляющей и отдавать в конечности.

Чтобы избежать таких симптомов, врач рекомендует носить длинные куртки, утеплять поясницу термобельём или поясом, избегать резких движений на льду и снегу, делать дома лёгкую гимнастику: наклоны головы, вращения плечами, упражнение «кошка». Также нужно слушать сигналы тела: тупая ноющая боль говорит о необходимости мягкого разогрева и умеренной активности.

«Тепло — лучший миорелаксант», — подчёркивает Гурин.

Он также отметил, что, если боль становится острой и не проходит после согревания, необходимо обратиться к врачу для исключения более серьёзных проблем.